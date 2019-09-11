清華大學賽車工廠今年第4年參加日本學生方程式競賽。(擷自NTHU Racing - 清大賽車工廠)

清大賽車工廠在2019年日本學生方程式的競賽成績表

清華大學賽車工廠今年第4年參加日本學生方程式競賽，也是第二屆挑戰電動賽車組別，8月赴日本順利完賽，電動賽車項目的排名更是榮獲亞軍，並且在個別項目獲得亮眼表現，其中更是台灣代表隊首次獲頒的最佳電路設計獎第2名。

今年第17屆日本學生方程式工程競賽，共有98支來自世界各地的隊伍報名，而清大賽車工廠奪得總排名的第9名，相較去年一舉進步了24名，而在電動賽車項目的排名更是榮獲亞軍。

清大賽車工廠團隊表示，在參賽不到5年的資歷內，清大賽車工廠的總排名已經擠進前10名，正式躋身競爭最激烈的強隊之列，證明清大學生們紮實的硬實力。

清大賽車工廠團隊指出，在日本學生方程式的電動賽車組別中，今年共有27隊報名參賽，僅有7隊通過嚴格的車檢，成功晉級動態項目競賽，而清大賽車工廠更是第一個率先完成所有車檢的電動賽車隊伍，因此在動態項目的表現上更有餘裕，追求最好的速度成績表現。而在比賽最後也是最艱難的一關耐久賽項目，清大賽車工廠也成為晉級最後關卡的六隊裡面，唯二順利過關、完整完賽的電車隊伍。

另外，清大賽車工廠在個別項目也有相當亮眼的表現，其中在直線加速賽得到第5名、最佳效率獎第3名、商業報告第4名，以及台灣第一隊首次獲頒的最佳電路設計獎第2名！

清大賽車工廠團隊坦言，坦言今年動態項目的成績仍有一些進步的空間，例如在跑耐久賽的時候有一點飄雨，因此未能展現出車子的最佳的性能。另一方面，因為電動賽車相較於內燃機賽車造價較高，於靜態項目的成本報告中處於劣勢。整體來看，清大賽車工廠的表現仍然是出類拔萃，而技術也是日臻完善。

清大賽車工廠團隊強調，清大賽車工廠能夠一路順遂的比賽，是因為有了清大動機系和贊助商的默默支持，讓清大學生們能夠盡情地燃燒他們的賽車魂，為國爭光。

(旺報 )