自陸美貿易戰爆發以來，陸方祭出「大豆牌」報復美國。阿根廷政府10日宣布，大陸將首次向該國進口飼料豆粕（從大豆提取豆油後的副產品）。阿根廷穀物出口公司商會（CIARA-CEC）總裁伊迪戈拉斯表示，有關交易仍然需通過工廠授權程序，再進行註冊，不會立即開始出貨，但形容交易是歷史性的協議。

大陸是全球最大的豆粕消費國，因其龐大的養豬業需要飼料豆粕。作為全球最大加工大豆出口國的阿根廷，一直試圖進入大陸市場。據了解，大陸官員上月前往阿根廷考察當地的豆粕工廠。阿根廷總統馬克里表示，協議將為當地農民創造更多機會。阿根廷預計今年豆粕出口量將達到2600萬噸，生豆出口量將達到850萬噸。

外媒報導指，貿易戰持續改變全球供應鏈，大陸希望擺脫美國的農產品，此舉無疑對阿根廷是個福音，但可能引起大陸國內壓榨商的反彈。

貿易戰開打至今，陸方多次祭出「大豆牌」報復美國。但面對大陸自身對大豆的龐大需求，陸方積極尋找解決辦法，以減低對美國大豆的依賴，包括向巴西購買大豆。大陸國務院副總理胡春華最近與俄羅斯總統普京會面時，亦指大陸市場巨大，有能力購俄羅斯生產的所有大豆。

另美國商務部周二證實，初步裁定對大陸進口美國的瓷磚徵收104％至222％反補貼關稅。今年4月「瓷磚公平貿易聯盟」向美商務部提交請願書，指大陸製瓷磚涉嫌接受不公平的補貼並對美國進行傾銷，幅度界乎127.33％至356％。

去年美國從大陸進口的瓷磚價值約4.83億美元的瓷磚，美商務部將指示當地海關和邊境保護局對相關商品進口商收取現金保證金，最終裁決預計於2020年1月21日前後宣布。

(中時 )