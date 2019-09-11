回應美國國家安全顧問波頓去職消息，美國務卿蓬佩奧咧嘴笑稱「一點也不意外」。

川普10日在推特開除美國國家安全顧問波頓（John Bolton），波頓隨後公布另一說法，澄清其實是自己請辭在先，讓美國政壇人事又出震撼彈，值得注意的是，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稍後在記者會上回應記者提問時，竟笑開懷，稱對此「一點也不意外」，美媒分析，波頓與蓬佩奧早就不合，兩人在外交、國安領域互爭老大，現在波頓離開，蓬佩奧顯然在這場競爭中取得勝利，難怪眉開眼笑。

美國「財經內幕」（Business Insider）網站報導，波頓突然去職，連多數白宮官員都大感意外，原訂10日下午由波頓與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）共同召開的記者會，波頓的空缺最後由蓬佩奧代打上陣。不過當被媒體問及波頓離職的消息時，蓬佩奧竟咧開嘴笑出來，稱「一點也不意外」，一旁的梅努欽同樣露出笑容。蓬佩奧與波頓近來屢傳失和，兩人私下關係也成為記者會上焦點，蓬佩奧昨天承認，兩人之間「有多次意見不合」。

美國媒體報導，波頓離開，讓他與蓬佩奧間的競爭關係浮上檯面。財經內幕說，蓬佩奧與波頓實際上在許多外交政策上抱持相近觀點，包括極限施壓策略以及對伊朗的態度等，不過他們在爭奪對川普的影響力方面有相同企圖心，以至於兩人最終出現摩擦。

早在2018年蓬佩奧被川普從中情局局長一職拔擢成國務卿時，布魯金斯研究所專研國際秩序與戰略的資深研究員萊特（Thomas Wright）當時就曾撰文預言兩人最終會水火不容。他當時說：「多數觀察家認為新任國務卿與國家安全顧問是莢中的2個豌豆，也就是2個強硬派專門實現川普的願景、打擊官僚政治，但仔細觀察他們的背景、世界觀、野心，他們注定要彼此競爭。」

近月來，波頓與蓬佩奧不和的傳聞甚囂塵上，甚至有消息說兩人已不再熟識，蓬佩奧7月底曾出面澄清不同機構主管間都會有摩擦，也承認他和波頓在不同議題上有非常不同的看法，兩人有過「激烈的辯論」。上周兩人關係似乎降至冰點，消息說他們為了阿富汗民兵組織塔利班到美國和談一事爭吵，蓬佩奧似乎比較願意為川普辯護。

如今波頓離開，蓬佩奧顯然在這場競爭中取得勝利，難怪他眉開眼笑。報導分析蓬佩奧能夠在競爭中打敗波頓，關鍵在於他對川普夠「忠誠」，波頓是出了名的鷹派，蓬佩奧則多了點政治人物性格，比較願意依據情況作改變。川普致力推行「美國優先」政策，希望結束美軍插手伊拉克、阿富汗事務，這點和波頓的世界觀有很大分歧，蓬佩奧昨日在記者會上為川普緩頰，「總統有權決定他想要的官員，他身邊應該要有他信得過的人，這樣的人做出的努力及判斷要能夠幫助他實現美國外交政策。」這一席話完全體現蓬佩奧較為彈性的性格，也為他贏得川普的青睞。

儘管波頓出局，讓蓬佩奧晉升為美國外交、國安政策影響力第一人，美國有線電視新聞網（CNN）指出，蓬佩奧現在儼然成為川普政府的「金童」，不過文章也警告蓬佩奧要小心，以川普喜怒無常的多變性格，要在他的政府內長久任職恐不容易，蓬佩奧近期多次傳達出競選參議員的興趣，文章相信，在川普將矛頭指向他之前，以他的能力，很快就能找到其他活路。

(中時電子報)