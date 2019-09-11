在高雄開設事務所的陳姓律師，6年多來積欠勞健保費、綜合所得稅及使用牌照稅、交通罰鍰等合計135萬元，但經行政執行署台南分署調查發現，這段期間他受託擔任訴訟代理人高達236件，推估執行業務收入上千萬元，迄今卻僅清償欠款6萬多元，10將他拘提到案並向台南地方法院聲請管收獲准。

台南分署指出，53歲的陳某滯欠綜合所得稅及罰鍰、使用牌照稅、交通罰鍰、燃料費、健保費、勞保費等，逾期不履行，經財政部南區國稅局台南分局、台南市政府財政稅務局、交通局、公路總局嘉義區監理所台南監理站、衛福部中央健康保險署南區業務組及勞動部勞工保險局等單位移送台南分署強制執行，總金額合計135萬元。

行政執行官林家禾調查發現，陳某為執業律師，從2013年至2019年間受委託擔任訴訟代理人案件就有236件，初步推估執行業務收入1000萬元以上，但從2013年迄今卻僅清償欠款6萬多元，與收入顯不相當。

昨天林家禾拘提陳某到場後，詢問他執業收入的流向時，對方卻推說執業收入都由妻子收受。訊問後，林依調查事證認定陳符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿之情事」的管收事由，將他移送台南地院聲請管收獲准，並解送台南看守所附設管收所。

(中時 )