台大婦產科醫師施景中獨創王蟲縫合法，已有百例手術經驗。（陳志祥攝）

全世界每分鐘有1名孕婦生產死亡、每4分鐘有1位孕婦因大出血犧牲生命，產後大出血是台灣產婦最大的發生比率、也是2大死亡原因之一，台大醫院的「王蟲（Nausicca）縫合法」可以有效降低出血量，成功挽救許多婦女的寶貴生命。

由於正常生產結束後子宮會收縮，因子宮收縮藥物進步，愈來愈少孕婦因子宮收縮不良的大出血而喪命，不過，隨著剖腹產比率上升，前胎剖腹相關的植入性胎盤造成的嚴重大出血，致死率與後遺症更高。

台大婦產科醫師施景中表示，生產的危險性在於孕育下一代小生命時，胎盤、子宮正常的血流量是每分鐘600cc，所以只要出現產後大出血，幾分鐘就把全身的血流光了。

目前處理產後大出血方式，如果藥物治療效果不好，可以使用子宮動脈栓塞或是B-lynch、方形子宮壓迫縫合法止血。台大婦產科醫師康巧鈺表示，這些止血方法成效有限，甚至造成子宮沾黏、壞死，最後連子宮都要摘除。

目前台大團隊使用一種新式「王蟲縫合法」的特殊縫合技巧，能夠有效止血、並且留住婦女的子宮與生育能力，施景中說，2012年遇到1位植入性胎盤手術，發現大量出血，可是術前沒講可以摘除子宮，於是想到用這種簡單縫合方式止血。

施景中說，這種縫法很簡單，只要醫師會打結就可以了，不必記住複雜步驟，幾條線就能綁住出血點，不像傳統縫合的複雜性、張力不足、易沾黏的缺點，尤其前置胎盤非常有效、好用，第一線醫師應要學起來。

由於台大的王蟲縫合法的長相類似日本動漫「風之谷（Nausicca）」的王蟲，因此而命名。台大已有100例手術病例，其中5例能夠再懷孕生子，這項手術去年發表在英國婦產科醫學會雜誌。

(中時 )