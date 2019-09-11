國政顧問團成軍近1個月來，近日陸續推出相關政策，為求使國政規劃更完善且全面性，今天再公布4個小組，把觀光從交通政策組拉出獨立成為一個小組，此外新增體育、客家、原住民小組，增添不少論述火力，還邀請前女籃國手錢薇娟擔任體育組召集人。

國政顧問團上個月17日成軍當天，公布20小組名單，目前社福小組已納入新住民政策研擬，盼能借助國民黨立委林麗蟬以及前內政部移民署署長莫天虎，制定出最符合新住民需求的政策。國政顧問團今天再公布第二波名單，另新增體育、客家、原住民以及觀光等4個小組。

體育小組委由前女籃國手錢薇娟擔任召集人，期盼能增強全民競技實力，透過國家運動賽事產業提升國家能見度。

客家小組召集人由前行政院客家委員會主委劉慶中擔任，他會召集北中南各區域的客家學者及有志客家青年共同討論出最踏實的客家政策。

原住民小組召集人由前原民會主委林江義擔當，延攬熟稔原住民文創產業發展研究的開南大學教授尤天鳴、桃園市議員簡志偉加入。

另外，國政顧問團決定將觀光由交通政策組抽離出來成為個別小組，成員包括學者、民宿旅館業者及旅遊數據分析業者，他們將制訂出涵蓋地區性、全國性甚至國際性視野的觀光政策，讓人耳目一新。

(中時 )