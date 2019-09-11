六盤水生產的刺梨外表像刺蝟卻是富高單位維他命C的美容聖品。（王雅芬攝）

產於貴州，外貌酷似小蘋果的花紅，味道微酸。（王雅芬攝）

紅心獼猴桃因產期與產量集中，已研發果酒、果粉、果乾及奇異果面膜等加工品增加其附加價值。（王雅芬攝）

肉質細膩、味道甜美的紅心獼猴桃，擁有美麗如心形的內涵，吃一顆味蕾就愛上。（王雅芬攝）

台灣屬於海島國家，可耕地面積有限，但優良的氣候條件，加上政策對農林漁牧業佐以科技研究與扶植，所生產的蔬果，品質深受大陸與東南亞國家青睞。而大陸土地面積廣，氣候、地形、緯度、風貌多元，近年各地隨著精緻農業的引入，透過灌溉、科研、溫控、品種改良與科研培育等方式，所生產的蔬果品質愈來愈佳，已成為世界各地買家的搶手貨，剛好能夠與台灣的農業優勢互補。

位於貴州西部的六盤水市，市名由下轄的六枝、盤縣和水城三個特區的頭一個字組成。因其特殊的地理環境，緯度、溫度、山坡地形及日無三日晴的溼度與喀斯特地貌。此地許多水果是台灣沒生產或極為少見，例如，銀杏、刺梨、外貌酷似小蘋果的花紅及甜美的紅心獼猴桃，特別是紅心獼猴桃其優良的品質、多汁的風味及美麗如心形的內涵是北京奧運會、上海世博會指定果品，已列為「國家級出口獼猴桃品質安全示範區」，同時也是貴州省水果產業先行區示範區。

只在六盤水有的刺梨外表像刺蝟卻是富高單位維他命C的美容聖品；此外奇異果在大陸稱為獼猴桃，經常被初次到大陸的台灣民眾常誤以為是一種猴仔，經解說後才知道是我們常吃的奇異果。紅心獼猴桃口感極佳，因產期與產量集中，已研發果酒、果粉、果乾及奇異果面膜等加工品增加其附加價值。親身品嚐實驗，每日只要吃一顆就能讓腸道非常順暢。開放交流多年，兩岸飲食用語雖仍有差異，而這些生活中無傷大雅的小誤解，反倒成為兩岸交流時茶餘飯後的趣聞。

台灣因應全球新農業智慧轉型潮流9／24-28日在高雄舉行的「2019台灣智慧農業週」提供參與農漁團體及行業內人士一個公開的交流平台，預計將吸引來自國內及20餘國超過9,000專業人士參觀採購。而來自貴州六盤水市的涼都獼猴桃品牌將跨海來台參會，帶著新鮮的紅心獼猴桃及精緻加工製品，面對面讓台灣民眾品嚐與認識「彌你紅」紅心獼猴桃這個品牌，「彌你紅」曾榮獲全球華商最具競爭力品牌獎，涼都「彌你紅」系列紅心獼猴桃果酒已通過美國FDA認證，並獲准進入美國市場及銷量到俄羅斯、加拿大等地，相信很快在台灣就能吃到蠻適合征服戀人味蕾與示愛的來自六盤水涼都的紅心獼猴桃。

(中時 )