2020總統大選報名截止最後倒數，最終參與「戰局」的人員也即將全部公開，而近來台北市長柯文哲動作頻頻，除了創黨之外，更積極接觸從國民黨初選中敗給韓國瑜的鴻海創辦人郭台銘，兩人今早更一同前往新竹城隍廟參拜，郭柯是否結盟拚大選，備受外界關注，而始終支持韓國瑜的資深媒體人兼名嘴謝寒冰，特地一早開直播聊此事，竟對郭董喊話，要他們「趕快宣布參選好嗎」。

日前韓國瑜在新北市三重區舉辦大造勢，親臨現場並向韓粉喊話「要給所有看衰的人好看」的名嘴謝寒冰，持續關心2020選情，他一早特地在YouTube以「拜託郭柯趕快宣佈參選好嗎？」為題目開直播，聊了柯郭可能結盟拚大選一事，並在臉書預告開播，嗆聲表示兩人在以公正無私為己任的城隍爺面前參拜，「真是台灣最詭異的風景」。

謝寒冰在直播中直言不懂柯、郭到底為何一起跑去新竹拜城隍廟，但認為郭董目前的狀態，是想把藍營的人敲出來，策動所謂「韓皮郭骨」的人出來幫他忙，至於剩沒幾天就要截止的大選報名，謝寒冰公開喊話：「拜託郭台銘趕快宣布參選」，分析韓國瑜確實有民調高低、個人問題要解決，不過重要性比不過國民黨自身不夠團結，同時認為郭董若出來選，會有更多事情與問題需要被外界檢視，暗示郭台銘出來選總統，還有很的路要走。

(中時電子報)