◎不滿Uber條款延後執法 小黃路過包圍行政院

交通部宣布延後《汽車運輸業管理規則》第103之1條上路執法，給Uber司機更多時間，以利轉職到多元化計程車，但計程車業者不滿政府放水，今動員至行政院緩速繞行。

◎狼狽為奸？連：柯P操弄藍營矛盾

面對黑韓風波，國民黨總統參選人韓國瑜於首場新北造勢愈挫愈勇，2014年與台北市長柯文哲較勁失利的國民黨中央委員連勝文今天形容，「當狼（民進黨）一腳踹開了狽（柯文哲）之後，狡猾的狽也只能想辦法去蹭一隻更勇猛的老虎（郭台銘），才能在政治叢林繼續生存？」他說，柯P的確看穿了國民黨內部的許多矛盾，也藉此操弄，國民黨人士若不能認知需塑造一個新的時代，以沒有根據的假新聞質疑在前線作戰的同志，那這就是在重蹈2014年的覆轍。

◎最新統計 國人均壽80.7歲創新高

內政部今天公布「2018年簡易生命表」，國人的平均壽命為80.7歲，其中男性77.5歲、女性84.0歲，皆創歷年新高。相較於全球平均壽命，我國男、女性平均壽命均高於全球平均水準，低於日本、瑞士、西班牙、新加坡等國家。各縣市中台北市女性最長壽86.29歲，台東縣男性平均壽命僅有72.05歲。

◎新北打造長照村 食衣住行育樂全包

老年人口激增，新北市長侯友宜11日宣布，將在三重碧華國中舊址打造「銀新未來城」，參考新加坡經驗，規畫食衣住行育樂醫養綜合園區，明年展開招商最快2025年啟用；另將在積穗國中旁空地打造老人住宿、醫療服務的「銀新生活宅」。新北市長侯友宜表示，透過智慧醫療、運動營養與在地安養三面向，讓市民安居樂業，也將在今年規畫到新加坡參訪，了解實際運作情形，供新北參考。

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(中時電子報)