去年鬧的轟轟烈烈的香港男子遭「棺材」夾死一案，於昨(10)日開庭。去年9月香港專業教育學院建築學二年級學生張男，偕女友一同到海洋公園參與「哈囉喂全日祭」活動。卻在玩「活埋凶間」的鬼屋時發生意外，張男疑似因為迷失方向，誤入禁區。導致他的頭部慘遭「棺材滑梯」重擊，送醫不治。

據《明報》報導，昨在庭訊時鬼屋「屋主」稱，調閱監視器後才發現張男走錯路，但有見到一名工作人員與他接觸；而負責該裝置的主管則聲稱裝置系統在檢查時並無問題。而根據檢方提出的閉路電視截圖，有超過20個鏡頭皆拍到張男。張男在2號「棺材滑梯」滑下後沿路離開，卻在通往出口的分叉路口錯轉方向，隨後約4部閉路電視拍到疑似同一人往鬼屋內部行走，最終抵達死亡的「棺材滑梯」位置，爬往機房位置後不知所終；約2分鐘後，滑梯上層銀色板向下移動，有他人從上滑下。滑梯設計師供稱，在設計滑梯時並無在下方裝設異物感應器，但是機房本來就是禁止遊客進入等語，目前全案仍在聆訊狀態。

(中時電子報)