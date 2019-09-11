長年以嘉義為基地、從台灣土地尋找靈感創作的阮劇團，繼連續三周場場滿座的《嫁妝一牛車》之後，再度挑戰自我，將編創長達5小時史詩規模的大戲《十殿》，訴說地獄與輪迴，這部作品也入選國家表演藝術中心年度三館共製計畫平台，預計在2021年呈現。

團長汪兆謙表示，為了完成這齣戲，團隊做了很多田野調查，也請益民俗專家觀點，「整齣戲從奈何橋到輪迴道，同一件事情，也會從A者的觀點，再轉換到另外一個觀點，藉此呈現善與惡的不同面向，並從中思考人性。」

《十殿》的創作靈感，來自波蘭導演奇士勞斯基作品《十誡》，編劇吳明倫表示，就宗教民俗觀點，地獄十殿是審判的地方，「從生死簿，一路下油鍋、上刀山，來到第十殿，之後就是走向輪迴，但輪迴又會有不同道路，我們不單單只是要呈現善惡有報的狀態，也不是想側重地獄裡的責罰，而是要呈現犯罪備後的動機是什麼。」

吳明倫說，全劇以史詩的規模和思考呈現，「會有片段式的故事，也會集結民間信仰的概念，這是我們做民俗功課的呈現，把對地方的認識，編進故事裡，包括地方傳說、社會案件等，都是題材。」

汪兆謙表示，阮劇團成立至今16年，從地方取材、編創台語劇，也在地方舉辦草草藝術節，已有一定程度的累積，「希望這次透過三館共製平台，讓我們有更多突破的可能，未來作品可以走得更遠、更好。」

值得一提的是，汪兆謙表示，「這回也獲得嘉義縣政府支持，會在嘉義縣表演藝術中心排練和試演，並邀請地方民眾、附近的學生欣賞，從觀眾的反應修改作品，讓創作更完整。」演出預計在2021年上半年，在國表藝中心北、中、南三大場館登場。

(中時 )