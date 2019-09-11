吳淡如主持《女人要有錢》3年，3年前被節目無預警撤換主持棒，當時更在臉書宣布「不當『台灣的』公眾人物」，睽違三年之後，據悉已與鄧惠文醫生、賴芳玉律師接下華視時論節目《今晚好好說》。

根據《ETtoday》報導，當年吳淡如被《女人要有錢》製作單位撤換主持棒時，曾在臉書PO文感嘆：「在台灣當個公眾人物都沒有辦法好好生活」，因此淡出螢光幕到大陸進修EMBA，如今接下《今晚好好說》時論節目，並與鄧惠文醫生、賴芳玉律師搭檔，據悉是製作單位想打破傳統，改以女性觀點探討時事，因此幾個月前變持續接洽人在上海的吳淡如，希望能找她回來主持，藉此擦撞出不同火花。

《今晚好好說》目前已錄製好三集，將於9月18日起，每週一至週四晚間八點播出，恰好與昔日搭檔謝震武主持的時論節目《震震有詞》同一時間，雖然並不是同一時段，但昔日主持搭檔將成為對手互拚收視，屆時勢必備受關注。

(中時電子報)