被批評是政策買票的單身婚育租金補貼政策，民眾反應不如預期，2日上路至10日為止，全部計畫補貼戶數2萬4000戶，僅有5740戶申請，還剩1萬多個名額，營建署提醒，申請到27日截止，欲申請者從速。

行政院6月核定內政部推出的單身婚育租金補貼政策，但9月2日開放申請以來，並沒有呈現秒殺，到10日為止，只有5740戶申請，這項依身分及地區每月可補貼2600元至5000 元不等的補貼，曾被批評是政策買票，但民眾的反應，讓主管機關感到不解。據統計，在已申請的5740戶中，單身青年2967戶、新婚家庭255戶、育有未成年子女家庭2518戶，總計2萬4000個計畫戶數，現在還剩很多。

為了主動破除民眾疑慮，營建署主動發出新聞稿表示，對於有民眾詢問同一地址的分租套房是否只能申請一次單身婚育租金補貼？營建署的答覆是，單身婚育租金補貼未限一門牌只可申領一份補貼，一門牌內各分租者可分別檢附各自和房東簽訂的租約申領一份租金補貼，並以租金補貼最高金額為上限，低於上限者核實補貼。若房客為社會住宅承租戶、參加包租代管計畫的房客，因補貼性質相同，不得再請領單身婚育租金補貼。

此外，營建署提醒，有租金補貼需求的民眾，且符合補貼資格者，請務必在9月27日前，向租賃地的直轄市、縣市政府提出申請，或逕至單身婚育租金補貼網站線上申請。

(中時 )