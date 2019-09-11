行政院前瞻計畫編列8.2億元補助中小學活化既有圖書室或空餘空間轉化成「學校社區共讀站」，目前已有299校完工啟用。教育部今天表揚18個「最美共讀站」，它們有的像書屋、有的像星巴克，跟一般傳統的圖書室有很大不一樣。

在今天表揚典禮中，教育部長潘文忠表示，學校應該是社區最重要的文化中心，因此在行政院前瞻計畫中，特別在106年至109年共編列8.2億元經費，補助中小學既有圖書室或空餘空間，設置「學校社區共讀站」，不僅讓學校教職員工生更親近閱讀，也吸引社區居民親近公共圖書資源。

潘文忠表示，中小學設置「學校社區共讀站」的計畫，106年至109年共核定補助749校，遍布22個縣市，目前已有299校完工。教育部也進行「最美共讀站」評選，共有18校獲得優選。

這次獲得優選的18校，高中職可再獲得60萬元補助做為共讀站使用，國中小則補助20萬元圖書費；此外，同時進入評選最多的前3名地方政府，高雄市教育局、台中市教育局及嘉義縣政府，教育部國教署將增加109年度圖書館補助經費200萬元。

獲得優選的高雄市旗津國小，由全校師生票選出「津巴克」成為共讀站的名字。旗津國小校長楊勝任表示，旗津地區沒有星巴克，因此師生們希望將原本光線昏暗的圖書室改成星巴克風格的「津巴克」，整體色彩以高級遊艇內裝慣用的木紋色系與白色為基調，搭配Tiffany藍的天空，師生及社區居民都喜歡在此閱讀。

彰化縣二林鎮廣興國小共讀站也獲得優選，以「香草薄荷」為主要意象，再以清新的翠綠色做延伸，舒適的空間，不但成為師生閱讀的地方，也成為當地農業團體、返鄉青農分享田野調查成果的地方。

廣興國小校長吳寶嘉表示，2年前學校僅有33個學生，面臨廢校，因此他積極推動閱讀，也進行學校圖書室的改造，學生非常喜歡在此閱讀，學生學力提升到二林鎮11所小學的前3名，學生數增加到68人。

(中時 )