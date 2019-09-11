美國鷹派官員、白宮國家安全顧問遭川普炒魷魚，對美中台關係影響如何？東吳大學政治系劉必榮教授在《POP撞新聞》中表示，在川普政府對中政策中，「打台灣牌」並非偶然，只是波頓的色彩更為明顯；在美中台方面，雖然波頓離職會有一定影響，但不會影響美對中政策大框架，台灣方面更要注意其接班人選。

美國鷹派官員、白宮國家安全顧問遭川普炒魷魚，東吳大學政治系劉必榮教授對此表示，雖然波頓離職會對美對台政策有一定影響，但不會變動大框架。圖為川普與波頓。

對於波頓下台，劉必榮教授表示，兩人政策上意見不和已久，畢竟波頓是帶著個人保守信念任職，而川普想在歷史上留名的政策，波頓剛好都反對，這對一力要主導外交政策的川普而言，兩人會有齟齬早可想像。

至於美中台關係，劉必榮認為波頓下台對全球矚目的美中貿易戰影響不大，畢竟波頓的影響力主要在對北韓、伊朗以及委內瑞拉事務，而在貿易談判團隊中，已有白宮經濟顧問庫德洛以及財政部長梅努欽等核心談判官員；但是在美對中戰略上，主張打台灣牌的波頓離職後，劉必榮指出首先要觀察國家安全顧問接班人是誰，其專長領域為何，是否如波頓鷹派，或者溫和些。

波頓下台對台美關係而言，劉必榮認為，對經常打台灣牌的川普政府而言，不會影響對台政策的框架，「川普有沒有波頓，差別在對台政策的方法與強度」。但他也強調，當波頓下台第一時間，台灣國安高層應該立即成立應對小組，「如果沒有召開，就代表我們國安團隊失職了」。

(中時電子報)