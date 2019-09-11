道奇在與美東爐主金鶯的比賽中，靠伯勒(Walker Buehler)7局11K好投，以及柯瑞席格(Corey Seager)的雙響炮助威，順利以7比3擊敗金鶯，僅花146場比賽自力封王，是國聯史上第二快，同時達成國聯西區七連霸。

道奇首局靠貝林傑(Cody Bellinger)安打以及柯瑞席格的3分炮率先攻下4分領先，3局上半柯瑞席格次打席，瞄準第一球就出手，再次炸裂成左外野方向2分炮，助道奇以5比0拉開領先優勢。

再加上道奇「少主」伯勒7局無失分，僅被敲4支安打、送出11次三振，漂亮壓制金鶯打線攻勢，雖金鶯在8局下半攻下3分，不過比分拉開後無力翻盤，最後道奇以7比3擊敗金鶯，順利將魔術數字歸零，相較去年打到加賽才能確定分區冠軍，今年僅花146場比賽就自力封王。

道奇連續7個球季在稱霸國聯西區，不過可惜的是過去都無法奪下世界大賽冠軍，前2年更是在世界大賽分別敗給太空人和紅襪，僅差一步而無緣冠軍戒指，苦吞二連亞。今年道奇捲土重來，是目前問鼎世界大賽冠軍的熱門球隊，同時也是目前第一支拿下季後賽門票的隊伍。

(中時電子報)