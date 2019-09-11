噪音車擾人清夢，日前晚間太平警方與台中市監理站及台中市環保局共同執行「改裝車輛稽查及噪音檢測」勤務，針對轄內住宅區實施小區域封鎖勤務，強力攔檢稽查檢測，當晚2小時內即開出5件違反噪音管制法之罰單，透過執法及勸導方式，還給民眾一個安寧環境。

太平警方配合警察局規劃實施「靜城專案」加強稽查取締，10日晚間22時至24時與臺中市監理站及臺中市環保局聯合執行「改裝車輛稽查及噪音檢測」勤務，並依據轄內特性在中山路、中興路、東平路及新平路沿線等人口密集住宅區，實施稽查取締勤務，取締噪音車。

太平警方指出，日前警方出動警力20人，短短2小時內共攔查近20部汽（機）車，告發5件違反噪音管制法第26條「超過機動車輛噪音管制標準」之罰單，處以1800元至2400元之罰鍰，並針對違規車主不僅掣單舉發外，更要求於期限內至監理站檢驗，展現執法決心。

台中市監理站人員表示，一般車輛常為提升速度而改裝排氣管、引擎機件，甚至拆除消音設備，違法改裝行為除可能違反環保及監理法令而受罰，也可能減少車輛使用年限及減弱安全結構，影響行車安全。

太平警方指出，將持續加強取締噪音改裝車輛，讓民眾有個安寧生活，希望讓民眾有感警方用心。警方同時呼籲，切勿任意改裝車輛，或是製造妨礙安寧之駕駛行為，警方將強力執法取締。

(中時 )