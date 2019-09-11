為感佩台灣人對寵物愛心關懷，AsakoSasaki株式會社台灣分公司捐贈1000盒Fishy Flavor的商品給台南市的寵物收容所（徐園長護生園），讓園內收容的毛小孩獲得更好的營養與照顧。

徐園長非常高興接受日商AsakoSasaki公司跨海而來的商品，也謝謝佐佐木麻子 社長對台灣寵物界的愛心付出，不僅讓園區內的毛小孩更為開心，也讓這些優質產品食用更為安心無負擔，當場提供了感謝函，讓中日雙方對寵物界的相互關懷做最好見證。

徐園長護生園感謝佐佐木麻子社長對台灣寵物界的愛心付出。（讀者提供/吳家詮傳真）

台南市的徐園長護生園在寵物業界無微不至的照顧非常知名，園區內許多員工是義務性、自發性的付出，他們將園區內的寵物視如己出，也將園區內整理的非常乾淨，讓3500隻毛小孩有著開心、愉快的避難場所。每逢假日園區還開放來賓與毛小孩互動、遊戲及認養，讓寵物們充分感受到大家的愛心，也讓心靈有所依靠。

日商AsakoSasaki株式會社繼美國、加拿大、韓國、香港上市之後，今年8月起在台引進日本本地生產，並在許多國家熱銷的寵物零食商品。已達人可食用等級的寵物零食，純天然，無添加，100%用魚製造，讓寵物吃得開心。

(中時電子報)