大陸(海南)改革發展研究院10日發布2019年度改革研究報告《新型開放大國——共建開放型世界經濟的中國選擇》。報告認為，大陸是一個新型開放大國，開放的大門越開越大。大陸改革發展研究院院長遲福林表示，隨著國際大陸環境變化，開放是關鍵，沒有高水平的開放，難以形成高質量的市場經濟。

遲福林強調，開放是最大的改革。大陸要以高水平開放加快建設高質量市場經濟，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用。例如，對國企、民企、外企一視同仁，為企業平等競爭提供製度保障，使企業在公開公平競爭中轉型升級；加快服務業市場開放進程，使服務業開放水平逐步趕上製造業的開放水平。

大陸社科院學部委員張卓元也認為，開放將為促進改革提供巨大動力，有助於突破經濟體制改革中的難點。張指，比如說，放開市場準入、搞負面清單管理。這個一開放就可以打破國內的一些壟斷，外資可以進入的領域，內資也可以進入。

面對世界百年未有之大變局，中國銀行國際金融研究所所長陳衛東指，作為新型開放大國的大陸，正以高水平開放推動形成新時代改革發展的新格局。高水平開放要與本國經濟發展水平相適應，要有利於推動區域協調發展。

陳衛東表示，高水平開放要服務本國經濟可持續發展；同時，要堅持出口與進口相結合、引進外資和對外投資相結合，它的目的是在國內產業深度嵌入全球價值鏈的同時，提升大陸在全球價值鏈上的位置。在開放的空間格局上，要形成陸海內外聯動、東西雙向協作的開放格局。

(中時 )