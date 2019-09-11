陳志傑參選海報。（陳志傑提供／吳敏菁傳真）

陳杰走基層。（陳杰提供／吳敏菁傳真）

黃秀芳推薦傳統好滋味。（黃秀芳提供／吳敏菁傳真）

彰化縣立委第二選區將重演本屆模式形成參選大爆炸，輸掉國民黨提名初選民調的前立委陳杰是否以台民黨參選被提出討論，彰化退休的基層員警陳志傑、擔任退景協會執行秘書陳志傑的參選海報也出爐了；國民黨提名參選人張瀚天、民進黨提名黃秀芳都持續勤跑基層，張瀚天上架「瀚我一起LINE做公益」 Q版LINE貼圖，民進黨黃秀芳推薦彰化百年傳統好吃為「芋沙餅」。

台民黨持續推出立法委員參選人，「陳杰」也被提出來公開討論。陳杰表示不滿國民黨內初選，雖並未積極展開競選活動，但是軸心放在聆聽基層聲音的拜訪，強調尊重柯文哲市長的勇氣，政治不再是兩造的拔河，而是一種第三勢力的平衡。並說「中華民國全國總工會」在理監事會決議推派陳杰代表勞工參選立委，他多次在進退間膠著，考量民主價值與大眾利益，這次 「當仁不讓」。

陳志傑基層退休後，一直在網路發聲，不滿綠色執行，這是準備參選，設計好參選海報，也開始單槍匹馬在街頭站台開講。

張瀚天新上架LINE貼圖以瀚天超人裝Q版呈現，他說關心、照顧弱勢團體的方法有很多種，鑑於LINE的頻率很高，設計可愛貼圖讓所有關懷弱勢的鄉親朋友運用，希望民眾透過購買貼圖一起做公益，來展現一舉兩得的愛心，30元、50元或許不算什麼，卻可能是弱勢人們一餐費用，能夠提供一組貼圖換來一位弱勢人士的溫飽，何樂不為？希望集結善意，給社會溫暖。

黃秀芳近來除邀集府教育處會勘彰化縣立健興游泳池，縣府向教育部體育署提出整修工程計畫，工程經費5000萬，體育署承諾將編列預算補助。立委黃秀芳推薦彰化中秋的好味道「芋沙餅」，中部的芋頭在中秋左右盛產，盛產的中部芋頭，軟綿香甜，彰化的糕餅師傅便將如此好的食材製作成月餅內餡，年復一年成為彰化人習慣的中秋好味道。

(中時 )