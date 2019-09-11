電子煙入侵校園嚴重，董氏基金會表示，才剛開學，基金會就接到六個學校的求助，其中某縣市第二志願高中主任來電表示，開學當天，光是高一新生就查獲5組同學使用電子煙，學生還跟主任說：「我們抽的不是香菸，應該沒有關係！」令師長們非常憂心。

董氏基金會菸害防制組主任林清麗表示，事實上不只開學，不少學校主任或是教官來電反應，是開學後天天在抓電子煙，讓學校師長十分頭痛。由於電子煙若不含菸草，菸害防制法所管不到，有些外觀看似菸，頂多以類香菸開罰，而電子煙中所使用的加熱菸液，如果未含有尼古丁，藥事法也管不到，形成灰色地帶，現在市面上，電子煙專賣店一家家的開，請政府負起保護青少年及國人健康的責任，立即修「菸害防制法」，全面確實禁止新興菸品。

董氏基金會執行長姚思遠指出，美國疾病控制與預防中心(CDC)公佈年輕人因吸食電子煙而傷亡案例已經擴及全美33州、總共450件，包括5人死亡，數以百計的新增案例尚在調查中。因為美國政府的輕忽，「開放成年人選擇、禁止青少年使用電子煙」政策才不到十年，就已經讓美國年輕世代付出慘痛代價，造成家長恐慌。

許多人以為電子煙不是菸品，可以減少對身體的危害。台大醫院家醫部醫師郭斐然示，根據新英格蘭醫學雜誌研究美國肺部疾病個案發現，病患最常見症狀是呼吸急促、咳嗽及胸痛等，他們的共同特點就是吸食電子煙。流行病學亦研究發現，電子煙使用者有2.2倍風險發生急性心肌梗塞，2.6倍風險發生肺部疾病，電子煙已經是確定有害的產品。

台北榮總家醫部賴志冠醫師表示，電子煙問世十餘年，在缺乏客觀驗證下自行宣稱是「協助戒菸」、「安全」的產品，但是才短短幾年歐盟就檢驗出電子煙含有超過41種的有害物質，今年入夏以來美國連環爆出吸食電子煙的青少年導致癲癇、大麻濫用、肺塌陷及嚴重肺部疾病等案件，導致5人死亡，台灣必須防範未然，以免重蹈覆轍。

(中時 )