臺中市西屯區的某家旅行社，日前員工早上上班時，清點現金發現有短缺，馬上通報六分局市政派出所員警到場，警方發現現場並無工具破壞痕跡，疑似熟人所為，因此調閱店內監視錄影帶，發現嫌犯趁下班公司無人，拿取鑰匙熟練的開門，並將裝有現金的袋子拿走並騎車逃逸，警方循線調閱監視器，發現員工的男友涉有重嫌，因此將其通知到案說明，全案依竊盜罪移送地檢署並經起訴在案。

竊嫌偷走女友公司鑰匙後直接進入行竊。(警方提供/戴志揚台北傳真)

據了解，行竊的27歲黃姓嫌犯平日靠打零工生活，因一時缺錢花用竟然把女友的公司當作下手目標，黃嫌知道女友早上經常要去公司開門，身上備有一把公司鑰匙，又因較為熟悉公司的作業流程，因此趁女友不注意將公司鑰匙拿走，再騎乘女友機車至公司行竊，共得手新臺幣6萬7,870元。

警方到現場發現並無破壞的跡象，調閱監視器發現嫌犯，竟然擁有公司的大門鑰匙，而且十分了解公司放置現金之處，因此曾懷疑是內部人員所為。經調查整起案件為黃嫌1人心生歹念犯案，並且趁女友不知情狀況下取走鑰匙，進入公司竊取公款。警方呼籲民眾切勿心生歹念以身試法，因為一時「貪」，得到一字「關」。

(中時電子報)