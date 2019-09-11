立委蘇治芬(前左三)邀水利署長賴建信(前左四)下鄉會勘水利建設，虎尾安溪里長蔡朝忠(左二)簡報該里需改善的設施。(許素惠攝)

雲林縣虎尾惠來厝大排為土堤，大雨就溢排淹沒一旁道路及農田，水利署將整建護堤。(許素惠攝)

雲林縣虎尾惠來厝大排等堤岸為土堤，大雨時因段面小、土堤易崩，大水難以宣洩，每每溢出淹沒鄰近農田，曾有上百公頃農田全成水鄉，立委蘇治芬上午特邀水利署長賴建信、第五河川局長張庭華等走透透實勘，允諾提撥1.38億經費建護堤等，給鄉親一個安全的生活環境。

土庫鎮長張榮麗、雲林縣議員顏旭懋、林文彬、虎尾鎮代李政峰、李素娥、周世龍等也一起會勘關心。

土庫鎮舊虎尾溪堤面發現中興路以及光復路護岸已出現毀損，而土庫公所前158甲小田支線，每逢大水都會淹水，有才寮大排、棋盤厝大排、山仔大排、以及頂溪里惠來厝大排護岸，緊鄰民宅以及道路，加上部分護岸為土坡，大雨必溢排淹沒農田及道路。

賴建信表示，除了清汙改善排水外，也將提高堤岸及以強固工法護岸，相關工程將提撥1億3800萬元，水利署全力支持改善。

賴建信並叮囑地方，虎尾國中旁的山仔中排，因為排放生活廢水淤積，應積極協助清淤以維護環境整潔。蘇治芬則提醒，惠來厝下游段需要土地徵收，需要特別注意與民眾多溝通，預計惠來厝護岸改善工期約1年左右。

(中時 )