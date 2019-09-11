國防部今日公布「108年國防報告書」，有鑒於網路、新媒體及新傳播科技影響下，大量假訊息的散播對我社會產生影響，國防部首度將「國軍假訊息澄清示意圖」納入報告書之中。

報告書指出，國軍面對數位化新時代，對社會關切新聞議題，應即時應處，釐清事實真相，同時擴大正面議題傳播，爭取國人支持與信任。

國防部持續強化輿情蒐報、研析及對外溝通能量，隨時掌握網路國防資訊，妥擬應處作為，快速有效的對媒體進行溝通，遏止網路不實傳聞蔓延。 尤其在反制「假訊息」上，依行政院「新聞澄清機制」指導，統合各業管單位能量，快速查證、即時回應，以迅速消弭「假訊息」的流傳與危害。

國防部表示，針對網路上流傳不實訊息，國防部透過全球資訊網，發布即時、正確資訊之新聞稿。另依「假訊息」影響程度、輿情發展，適時召開臨時記者會，製作「真假對照圖」、「問答集 (Q＆A)」及「懶人包」等不同類型文宣，以及透過平面、電視、廣播、 網路及社群媒體等多元傳播管道，運用複式傳散，擴大澄清力道。

國防報告書自民國81年開始定期出版，今年的版本已是第15本，也是總統蔡英文就任以來的第2本國防報告書。

(中時 )