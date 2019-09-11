被印上偽造鑄造商標誌的冒牌金條正流入全球金市，由於偽造手法高明，真假難辨，成為罪犯和遭制裁政權最好洗錢工具。有關單位認為，這些冒牌金條可能源自於中國大陸。

路透社獨家報導，鑄金、銀行高階主管和其他產業消息來源透露，瑞士4家主要鑄造商確認，過去3年在金條市場核心銀行之一的摩根大通（JPMorgan Chase）金庫中，發現價值5000萬美元（約新台幣15億7400萬元）、印有瑞士鑄商標誌的金條，但它們實際上卻非由這些機構生產。

其中4位高層表示，目前已查獲至少1000塊標準大小的冒牌「公斤金條」（kilobar）。對年產約200萬至250萬塊公斤金條的黃金產業而言，1000塊是小數目。但瑞士最大黃金精煉商Valcambi執行長梅沙里克（Michael Mesaric）表示，冒牌貨手法精巧高明，可能還有數千塊尚未被查獲。

梅沙里克說：「最新起獲的假金條…製作水準非常專業。」他表示，目前查獲一、兩千塊，但可能還有「非常、非常、非常多在流通。並且仍存在、仍在騙人」。

本案的冒牌金條與一般假金條不同。一般假金條是便宜金屬表面鍍上一層金，手法普遍也較容易被識破。但最新冒牌金條手法更為細膩：黃金是真黃金，純度很高，只有戳記是偽造的。

這種相對新的犯罪手法，是用來因應全球在圍堵衝突礦產（conflict minerals）和防制洗錢上所採取的各項措施。這種偽造行為給國際鑄造廠、金融人士及監管機構在打擊全球非法黃金貿易上，製造不少麻煩。

2000年代中期以來，高居不下的金價促使非官方及非法採礦興起，但少了知名鑄造廠的戳印，這類黃金不得不走入地下管道或以低價出售。透過偽造瑞士等其他主要鑄金廠的戳印，原本在諸如非洲部分地區、委內瑞拉和北韓等地非法開採加工、不被西方所接受的黃金，如今都流入市面，提供資金給罪犯或遭制裁的政權。

目前仍不清楚生產這些冒牌金條的人的身分，但多位企業高層和銀行人士告訴路透社，他們認為多數源自全球最大黃金生產和進口國中國，並透過香港、日本和泰國的交易商與貿易商行進入市場。只要被這些地區的主流黃金交易商認可，冒牌金條就能迅速進入全球供應鏈。

中國長期嚴格控制資本流動，目前幾乎全面禁止黃金出口。市場分析人士表示，對想要把錢匯出國的中國富豪來說，這刺激了走私黃金的需求。

研究全球黃金流動的諮詢公司GFMS Refinitiv貴金屬研究主管亞歷山大（Cameron Alexander）表示，每年藏在汽車後車廂、廂型貨車從中國偷運至香港的黃金多達400至600噸，當中多為公斤金條。

但香港海關稱，過去10年沒接獲相關投訴。

透露消息的高層人士表示，遭假冒的不只瑞士品牌，但由於瑞士品牌享譽國際，因此成為最大目標。

知情業界人士說，冒牌金條數量及質量之高，顯示生產必然經過縝密規劃。他們認為，流向分析顯示冒牌金條是在亞洲生產，可能產自中國，不過鑄造這些金條的黃金在開採之後，恐曾在別處被熔化和再熔化過。

(中央社)