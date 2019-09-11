原民會主委夷將・拔路兒（中）今至花蓮玉里德武苓雅部落告訴長輩們好消息，從20日起至年底，符合條件家庭可至鄉鎮公所申請老舊衛浴更換補助，每戶最多可以獲得5萬元。（王昱凱攝）

意外事故為65歲以上老人十大死因之一，有鑒於花蓮原住民族眾多，每四位中就有一位是老人，浴廁安全至關重要，原民會投入2千萬經費，協助改善部落老舊衛浴設備。（王昱凱攝）

花東原民朋友眾多，青年外移，家中長者無人照顧，若不慎於衛浴間發生意外，往往延誤就醫導致憾事。原民會有鑒於此，投入2千萬經費，辦理《花東原民長者改善居家衛生設備》計畫，每戶最高補助5萬元，跟蹲式馬桶與溼滑地滿說掰掰，不再蹲了爬不起來。主委夷將・拔路兒11日至花蓮玉里德武告訴長輩這個好消息。

夷將11日至德武苓雅部落告訴長輩們這個好消息，他提到，以前在部落裡上廁所真的不方便，簡陋的茅坑、竹片與石頭充當衛生紙，蹲著上很不方便，常腳軟站不起來，一番回憶逗得大家哈哈大笑。而花東原民每四位就有一人是55歲以上老人，有鑒於意外事故為65歲以上老人第十大死因，衛浴安全至關重要。

夷將表示，計畫共投入2千萬，至明年底預計補助花東各200戶家庭，一戶最多5萬元，今年先實施第一期花蓮台東各100戶。，項目包含改建坐式馬桶、周邊扶手、地磚、管材與油漆粉刷等。

高齡70的部落長者吳阿美表示，蹲式馬桶用了十幾年，蹲久常站不起來又會頭暈，早就想汰換，非常感謝原民會德政，讓部落許多家庭長者受惠。

原民會公共建設處長谷縱提到，20日起至年底，以低收與中低收戶優先，凡家中仍為蹲式馬桶的家庭，房屋所有人及親屬可持申請表與戶口名簿至鄉鎮公所申請，由專人到場勘查後送交核定，施工後即可拿施工結算表與收據送交公所驗收撥款。

(中時 )