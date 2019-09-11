新莊國中老師曾麗娜看見昔日學生喜極而泣。（譚宇哲攝）

昌福國小老師呂聰賢與昔日學生詹宇玄開心合照。（譚宇哲攝）

新北市府9月舉辦敬師月系列活動，今天上午邀請插角國小附設幼兒園主任邱琍貞、新莊國中老師曾麗娜、昌福國小老師呂聰賢等3位教育部師鐸獎得主到市府，驚喜與昔日學生相見歡，學生獻上花束及卡片，表達對老師的思念與感謝，讓老師感動得潸然淚下。

擔任教職20年的邱琍貞開心擁抱昔日學生阿盛，她說，阿盛出生弱勢家庭，中班時入園就讀時，發現他沒有語言能力，只聽得懂台語，靠著用哭泣表達情緒，經鑑定為中度智能障礙。

為了幫助阿盛，邱琍貞與阿盛的阿公溝通，讓阿盛緩讀1年，她每周親自帶阿盛接受早療課程，偶爾也帶阿盛回家，感受家庭溫暖，看到阿盛沒有鞋穿，更親自帶著阿盛去買鞋，僅僅半年就讓阿盛具備語言能力，畢業後升上小學，現也已經解除特教身分。

阿盛今也送上花束和卡片，靦腆對恩師說「老師，謝謝妳當我的老師」；邱琍貞頻頻拭淚說，很慶幸能當幼兒園老師，自己心中一直有30個位置，給園內的孩子們，「謝謝你們幫我把孩子找回來！」

曾麗娜在新莊國中任教25年，她透過結合圖像、西洋音樂及生活時事教英文，課程生動活潑，深受學生喜愛，20年前的學生潘玟宇研究所畢業後到美國擔任聯邦報稅師，她說，感謝老師讓她從畏懼英文變成愛上英文，讓她開起探索歐美文化的大門。

呂聰賢則是昌福國小的資訊教育狂熱老師，昔日學生詹宇玄當時因故沒有參加畢業旅行，呂聰賢親自帶著他理解電腦程式、組裝電腦，讓他找到學習的成就感，詹宇玄說，「謝謝老師用心教我。」

新北市教育局副局長黃靜怡表示，市府今年透過9月系列活動傳達對全市教師的謝意與敬意，包括與美妝、美髮及美食合作，贈送老師面膜及民間商家各項優惠，舉辦未婚教師聯誼活動，為新北老師找幸福，以及提供免費按摩及電影欣賞等。

(中時 )