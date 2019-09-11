今天蘋果(Apple)發表了3款新手機，iPhone 11、iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max，相機性能大幅提升，超級有感，且入門款的價格比起前一代便宜，讓人心動。假如近期要飛往日本旅遊，順便買日版iPhone價格又更優惠，其中「iPhone 11 Pro 256GB」日版，比台版便宜了2048元，要是有買到免稅的，iPhone 11 Pro MAX 512GB更可省下5577元。
然而PTTg的網友們提醒，買日本iPhone雖然能省下一大筆錢，但根據日本規定，相機拍照發出聲音的政策，因此iPhone日本機的照相聲比一般機聲音更大，「我就是日本機啊，快門聲吵死了絕不再買」，且台灣不保固日本機，「所以要拼人品」，但也有網友說，使用無聲的相機APP就可以了，還有高通晶片，在訊號差的地方收訊較好。
ETtoday報導，要注意的是，日本蘋果官網，以及一般電商網站買iPhone，就算是外國人也沒有退稅福利，要在一般3C商場買才能退稅。退稅後，iPhone 11 256GB比台版便宜3458元、iPhone 11 Pro 512GB便宜5435元、iPhone 11 Pro MAX 512GB也便宜了5577元！
iPhone台版、日版（含稅）價錢省最多的版本：
一、iPhone 11 128G
台版：26,900元。
日版：86,184日元（約新台幣25,573元），便宜1,327元。
二、iPhone 11 Pro 256GB
台版：41,400元。
日版：132,624日元（約新台幣39,352元），便宜2,048元。
三、iPhone 11 Pro MAX 256GB
台版：45,400元。
日版：146,664日元（約新台幣43,518元），便宜1,882元。
(中時電子報)
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