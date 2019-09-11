2019浙江·臺灣合作周寧波專場，將於2019年9月18日寧波登場。屆時，國務院台辦、國家工信部領導，浙江省委省政府領導和省有關部門領導，國家和浙江省有關行業組織負責人，臺灣物聯網智慧製造領域、高分子材料領域、半導體產業、文創設計產業、教育衛生、文化旅遊、大健康、精緻農業等知名業界人士及專家學者近300人齊聚寧波，與寧波共襄盛舉，共謀合作，探尋數字經濟新機遇。

本次活動，以“融合發展，合作共贏”為主題，目的是擴大交流合作、增進同胞情誼、促進互利雙贏、實現共同發展。這是寧波連續第4年舉辦浙江·臺灣合作周專場活動，聚焦浙江大灣區建設，大力培育壯大智慧經濟、實體經濟，努力實現全程高品質全面高品質發展，對於推進兩岸經濟文化深度融合，擴大深化甬台經貿交流合作，加強寧波“246”萬千億級產業集群創新平臺建設，加快形成寧波製造新優勢，加速推進寧波傳統優勢產業升級、助推寧波成為長三角區域一體化發展最重要的副中心城市的宏偉目標，具有十分重要的意義。

活動將採取“1+10”模式，由2019浙江·臺灣合作周寧波專場活動啟動儀式、專題活動及參觀考察活動組成。其中，由寧波市人民政府、浙江省人民政府臺灣事務辦公室、浙江省商務廳、浙江省經濟和資訊化廳、浙江省科學技術廳共同主辦，寧波市人民政府臺灣事務辦公室、寧波市經濟和資訊化局承辦的2019浙江·臺灣合作周寧波專場活動啟動儀式暨海峽兩岸（寧波）智慧製造產業對接會，是本屆合作周寧波專場的一大亮點，規模大、層次高、理念新，包括嘉賓致辭、專案簽約、主題演講等多個議程。旨在通過臺灣業界知名人士和大陸產業專家為寧波製造業轉型升級把脈問診，探索建立甬台智慧製造領域合作策略與平臺，加速推進寧波傳統優勢產業升級，助力寧波製造產業邁向高品質發展。

由各區縣（市）、園區和機關相關部門承辦的臺灣管理與技術專家寧波行活動、甬台教育合作交流活動、寧波文化旅遊（臺灣）推廣交流活動、甬台兩地醫療健康交流活動、海峽兩岸工業物聯網智慧製造論壇暨實務應用研討會、臺灣半導體企業北侖對接會、海峽兩岸（奉化）大健康產業論壇、姚台鄉村振興產業對接交流活動、鎮台文創產業合作論壇活動、鄞台軟體資訊產業交流論壇等10項專題活動，將與臺灣有關團體機構、產業專家，就甬台兩地在教育文化旅遊、青年創新創業、文創農業合作、醫療健康合作、工業物聯網與智慧製造對接、半導體專案對接、“互聯網+”話題等展開交流合作，推動兩地合作共贏，共用發展。

據瞭解，2019浙江·臺灣合作周期間，寧波共有6個重大台商投資項目簽約，總投資額35億元人民幣，涉及智慧製造、大健康、綠色石化、文化創意等多個領域。

(中時電子報)