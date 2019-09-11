什麼？警察進入校園電學生！是發生了什麼大事嗎？新北市大觀國中校園今天上午上演警察與學生大對決的驚險場面，現場加油聲不斷。原來是新北市警局為了宣導預防犯罪，希望藉由電競方式，提倡學生證當活動遠離犯罪，因此選出警衛警界電競高手組隊，與大觀國中電競社團互尬，結果警察當場電爆學生。

新北市政府警察局對於時下年輕人喜好以電競遊戲及手機遊戲做為日常休閒活動，為了要讓員警也能深入了解現今青少年的生活型態，特別結合新北市政府教育局與大觀國中電競社團，11日上午進行電競友誼賽，希望透過時下熱門的電競活動和青少年朋友交流互動，拉近與年輕世代的距離，更進一步強化犯罪預防宣導的效果。

人氣偶像祈錦鈅穿上警服在現場擔任反毒大使及賽事直播主持人。(新北市警局提供/戴志揚台北傳真)

新北市警局為參與此次電競友誼賽，特別遴選平日有玩線上遊戲的年輕員警組成2隊，而大觀國中的選手則由該校電競社團學生組成，雙方對決精密，現場加油歡呼聲不斷，一改過去無趣的演說方式，讓學生情緒高漲。

除電競賽事外，更邀請到人氣偶像祈錦鈅擔任反毒大使及賽事直播主持人，藉機宣導「青春六不曲—不吸毒、不加入幫派、不霸凌、不飆車、不援交及不當詐騙車手」，期使青少年朋友能吸收正確觀念，正向享受青春、不留遺憾。

新北警組電競團隊進入校園宣導犯罪預防。(新北市警局提供/戴志揚台北傳真)

新北市警局局長陳檡文表示，時下年輕人彼此的互動多藉由電競手遊來建立情誼，而電競手遊在傳統觀念卻認為是電動遊戲，讓家長們憂心沈迷其中恐荒廢學業且觀感不佳，現今電競產業蓬勃發展已成世界潮流，希望藉此活動共同提倡青年學子熱情投入電競等正當休閒娛樂活動，並期盼家長能正面支持青少年參與電競。

除此之外，市警局此次有別於傳統之教條式犯罪預防宣導，別出心裁地結合電競活動，使青少年朋友能藉以吸收犯罪預防正確觀念。

(中時電子報)