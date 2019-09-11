王瞳與已婚同劇演員馬俊麟先前因小三風波引起爭議，今(11日)又被周刊爆深夜密會，又引來外界批評，稍早媒體報導，王、馬透過經紀公司喊冤，王瞳仍否認，並指不知道聊天是「踰矩行為」，馬俊麟也說兩人是在公眾場合，也沒親密舉止，就只是朋友，不清楚錯在哪裡，而公司說已將兩人嚴厲指責了一頓，提醒他們要懂得避嫌，不要做出讓人誤會的事。

今據《鏡周刊》報導，本月初馬俊麟被拍到在健身房私會王瞳，之後兩人又一前一後赴知名早餐店，讓人聯想是否有意營造「巧遇」假象，而馬俊麟太太梁敏婷稍早在網上分享當晚與先生的對話紀錄，更引外界批評馬當時是「一人安撫兩女」。

據《ETtoday星光雲》報導，王瞳再度為緋聞喊冤，直說不明白為何只是聊天就被形容是「踰矩」，馬俊麟也說當天真不知道王瞳會出現在健身房，之後就只是朋友間的打招呼，後來到公開場合吃消夜，並無任何親密互動，「這樣也有錯」。

而民視表示已將兩人訓斥了一頓，因這樁緋聞，導致《大時代》之後的劇情走向很難處理，希望馬、王兩人為了家人要更懂得避嫌，至於為何臨時取消王瞳《綜藝大集合》通告？公司說因擔心王瞳現身模糊焦點，才做此決定，並改請蘇晏霈代打上場宣傳接檔的戲劇。

(中時電子報)