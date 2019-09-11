雲朗觀光集團所屬雲品國際公司宣布，旗下「君品Collection」宴會平台再增內外新的婚宴據點，其中國內新據點包括〉三級古蹟-西門紅樓、美軍俱樂部(草山小鎮)，以及淡水豪邸嘉廬。另外，雲朗觀光在義大利的5間酒店：威尼斯雲水之都、嵐莊、蓉莊、聖莊與羅馬大飯店，如今也都納入「君品Collection」宴會平台，透過此一平台，新人可以選擇舉辦婚禮與婚宴的場地已達45家，「君品Collection」並成為全台最大婚宴或宴會平台。

雲品國際總經理丁原偉表示， 雲品自自今年3月成立「君品Collection」迄今，已接單超過百場，成功為宴會產業開創全新市場，而為持續發掘獨特宴會地點，「君品Collection」也跨出海外與印尼峇里島和日本鳥取縣共16家國際頂級酒店業者結盟，期能提供更多非傳統的場地或場館，滿足新人與消費者對於宴會多元的需求與期待。

丁原偉說，「君品Collection」海外版圖首次納入歐洲據點，新人不僅能在義大利百年古建築改建的頂級酒店中，舉辦如同歐洲貴族婚禮，也能賓客一起享受不一樣的假期。雲品國際希望因此讓「君品Collection」爭取海外婚禮頂級客層。

雲品國際並攜手「WEDDINGS新娘物語」聯合發布2020年全新六大婚禮趨勢：

1.辦婚禮，非典型場域的崛起，

2.挑婚紗，隨場地變化的服裝風格，

3.喝喜酒，中西混搭品味料理，

4.創互動，沉浸式宴會風行，

5.選音樂，每個人都有自己的主題曲，

6.玩空間，虛實整合的佈置興起。

(工商 )