國民黨前主席洪秀柱（中）和國民黨新北市議員唐慧琳（左）。（資料照/葉書宏攝）

高雄市長韓國瑜通過黨內初選後，「黑韓」力道不斷加大，且許多黑韓聲音來自黨內。擔任韓國瑜8日造勢晚會主持人之一的議員唐慧琳說，「仗義每多屠狗輩，負心多是讀書人」她沒看到什麼知識藍與經濟藍反韓，我只看到自以為是藍，與自命不凡藍，看不起這個，看不起那個，無中生有，目光如豆！打藍不遺餘力，充當綠營的幫兇！

韓國瑜自從通過黨內初選後，不僅有綠營的力量黑韓，黨內打韓力道也不小。國民黨次團OpenKMT遭爆料是黑韓大本營、行管會副主委李福軒在該次團line群組批韓，引發議論。李福軒昨發表聲明，強調「OpenKMT絕非黑韓群組」，他堅定響應黨主席吳敦義號召，一心支持黨提名總統候選人韓國瑜，在群組內部對話遭有心人截圖散布，意在分化黨與韓的團結。

新北市議員唐慧琳擔任韓國瑜8日造勢晚會主持人之一，她說，這本來就是一場不對稱的戰爭，幾乎所有的媒體(除了少數一兩台)都把矛頭對準在野黨，好替蔡英文的大將－陳明文的300萬轉移話題！在9/8人數爆表後，更以十倍數的速度瘋狂抺黑，要讓台灣的天空烏雲密佈，連一絲陽光都透不進來。

唐慧琳說，BTW，我沒看到什麼知識藍與經濟藍反韓，我只看到自以為是藍，與自命不凡藍，看不起這個，看不起那個，無中生有，目光如豆！打藍不遺餘力，充當綠營的幫兇！古人說：「仗義每多屠狗輩，負心多是讀書人！書讀的再多，枉顧禮義廉恥，也只是讓危害社會的力量更大罷了！」2020中華民國與國民黨生死存亡之際還在內鬥! 應對民進黨一付膿包樣，對付自己人倒是絕不手軟，是打算滅黨後帶著投名狀去夜奔敵營嗎?

(中時電子報)