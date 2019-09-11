17日立法院即將開議，也是本屆立法委員最後一個會期，環保團體地球公民基金會今（11）日表示，若《礦業法》再不完成修法，明年將面臨歸零的結果。因此向行政院和立法院呼籲，應將《礦業法》列為最優先法案，不要枉費2年來修法的努力。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭表示，《礦業法》在上個會期臨時會就可安排協商，原本不需等到最後一個會期。如今卻走到這一步，也是台灣礦業改革最關鍵的一步。非常需要行政院蘇貞昌院長正視，別讓跨黨派立委們的辛苦付諸流水。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，目前待協商的礦業法草案中，有許多重要條文，如廢除霸王條款。即《礦業法》第31條礦權展限原則同意、駁回需補償；第47條無須取得土地所有權人同意，提存地價、租金或補償即可先使用土地。

她又說，有關礦業權申請、展限、礦業保留區指定、變更或解除前，相關資訊須刊登在指定網站，且須舉辦說明會。既有礦場應該環評，台灣目前有168個陸地礦區，總面積高達3萬3854公頃，其中至少有146個現役礦場，包含從未環評的117個礦場。

地球公民基金會副執行長蔡中岳舉亞泥案為例，目前亞泥的礦權展限，因為民間提起訴訟而遭法院撤銷，但還未三審定讞，若是確定後，亞泥有權再次向礦務局提出申請，若礦務局駁回，就不需賠償亞泥。

依現行法，就因駁回的政府機關需要賠償業者，因此幾乎沒有部會願意在負責的環節出面駁回。業者會要求賠償多少金額、能拿到多少都要經過協商，亞泥可以主張20年的礦權有多少產值，最後將由全民的納稅錢來賠償。

此外，關注原住民權益的台灣人權促進會副秘書長施逸翔則說，政府撰寫的兩公約中，受到《礦業法》等特別法限制，《原基法》沒有妥善落實，國際兩公約審查結論性意見也建議台灣立即修法，因此立院沒有推遲修改《礦業法》以符合兩公約與《原基法》的理由。

(中時 )