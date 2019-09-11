高雄市長韓國瑜8日赴新北市三重水漾公園造勢，前總統馬英九上台助講，不料此時韓國瑜正好進場，馬被迫結束致詞。沒想到這件事在國民黨內引發討論，台北市議員徐巧芯就在臉書上為馬英九抱不平，認為這是對馬相當不尊重的行為。

桃園市議員詹江村在臉書上表示，對於馬英九致詞被噓，真的是不能怪民眾，坦白講，台上講太久，主辦單位不夠強勢，讓來賓講太久，民眾不是來聽說教的，如果來幫韓國瑜，卻講自己政績多好，大家已經很有風度，又很累，太陽又大，有些人前一天就過來，還在照本宣科，民眾會不耐煩、焦躁，這是再正常不過。

但「馬粉」們可能不吃這套，村長今(11)日又在臉書上表示，馬粉們因為這件事在臉書上批評他，甚至因此揚言不支持韓國瑜，但是村長想問問馬家班的戰將，「你們罵民進黨非常勇猛，但酸韓國瑜，更是沒有一天停止過。」

詹江村表示，團結如果是假象，只是任由敵人在藍營內部挖牆腳，這次的選戰，團結要靠基層，目前在天天修理韓國瑜的馬團隊，「該收手了吧！」

(中時電子報)