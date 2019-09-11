旺旺集團董事長蔡衍明擔任「YouTuber」 迴響大，針對韓國瑜上週日造勢，旺董在今天最新公開的影片中說，心中有些感想：「有三十幾萬人在支持他，這些真的是鐵韓粉，如果我是韓國瑜，站在台上看到台下的人這樣，我眼淚就會流下來」。他更對韓國瑜被抹黑有感而發，質疑黑韓名嘴是否有拿錢說人壞話？並說選舉大家抹黑來抹黑去，盼用台灣傳統的「發誓」，喚起名嘴良心。

針對黑韓，旺董說，其實面對鏡頭自己一個人講話，「我在說的時候旁邊都沒有人，自言自語，其實讓我回想到我小時候，從幼稚園我就很會自己一個人自言自語，現在越講稍微有點心得，越講好像讓我年齡越來越年輕。我也想到我讀小學的時候，我也記得，當時很流行，不知道現在年輕人有沒有這樣。」

旺董說：「那時候很流行什麼，動不動就說我發誓。爸，我發誓，我沒有，發誓我有。同學之間動不動就發誓來發誓去，其實現在選舉這種黑來黑去這種事情，或許我們可以返老還童來思考一下，我記得那時我小時候發誓來發誓去。大家同學之間很常這樣，我們有一些老一輩的人就會說，年輕人不要亂亂發誓。你要知道，你舉頭三尺有神明，你亂亂發誓這種的人會招來壞運，如果你講話都是實在的就會招來好運。」

旺董也說，所以你說因為選舉，當然我們現在又順帶說一句，賄選就是你用錢買票有罪，但用錢買名嘴有罪嗎？好像沒有罪，但其實用錢買名嘴影響（選舉）更加厲害不是嗎，既然法律上說這樣無罪也沒關係。不然大家可以發動一下小時候的遊戲試試看沒關係。

旺董舉例「比如說我，我發誓，我絕對沒有拿我不應該拿的錢，我絕對沒有拿共產黨的錢。共產黨沒有給我特權，什麼都沒有。我是真正希望台灣跟大陸兩岸好，兩岸好，台灣日子才會過得好，我發誓三尺有神明。」

旺董也說，這個是不是能夠引起所有的名嘴，大家如果要說別人壞的時候或黑人家，或說誰特別好，大家都摸著良心發誓一下，「我說的都是良心話，如果沒良心，我們三尺的神明就會對我們就會(不同回報)。如果我們說得都是實在話，運氣就會慢慢越來越好。如果全都是說假話，因為你拿了錢傷害了別人，運氣就會越來越差是不是這樣。」

旺董解釋，「因為大家都知道，不要說外面風聲，有很多人都有收到錢，名嘴都有收到錢，所以當然呢 有的是因為立場關係。立場關係沒關係，比如說你正常上政論節目，該拿的錢就拿，你有沒有另外再去拿候選人或其他人經過公關公司，還是經過什麼特殊管道拿一筆錢給他，拜託你來黑什麼人，拜託你來說誰的壞話，或是特別說誰的好話，不然大家以後要說這些的時候就說，我發誓。我發誓。當然你覺得我在說笑也好、說真的也好，其實這就是每個人做人的良心，尤其這個選舉對台灣未來非常非常的重要，因為這不是只有牽涉到我們的問題。這牽涉到其他的人。比如說，人家說你要統一你就給他統就好，我說不是，統一和統治不一樣，我也不一定會適應，用現在大陸那一套來統治我們。」

「所以同樣的，我們將心比心地講，我也希望這場的選舉，可能現在就要正式開始，如果郭台銘還要跳下來選，蔡英文也好 韓國瑜也好，大家正式開始競爭，「我認為投票是代表我們做人民對你的信任，你要做中華民國的總統，我們就是投票給你就是信任你，信任你你就有責任跟義務，要把中華民國所有的人民未來帶去哪。雖然大家都知道我是支持韓國瑜，但韓國瑜我也希望(他)講出來，未來要怎麼來走。」

旺董再舉例，比如說，你現在是代表國民黨出來選，但是其實我們的無色覺醒希望的是不要分藍綠，其實你即使代表國民黨來參選中華民國總統，也不一定要代表你所謂的藍。「其實藍綠到底要怎麼分，各位好朋友，你們有辦法分藍綠嗎？如果是我我沒辦法分，但我知道台灣有百分之九十幾沒有黨派，國民黨團不團結那是另一回事，反過來說，你要照顧我們百分之九十幾沒黨沒派的人，到底未來要走哪一條路？不是所有事情都用嘴巴喊、在亂開空頭支票。」

旺董說，因為其實2020對台灣的未來，可能命運決定性影響很大，「應該是我們來改變一下，現在離選舉只有一百多天，大家比較正常的來競爭，雖然我很挺韓國瑜，因為我對他比較能夠信任他。當然其他的，如果你有辦法讓我們覺得應該改變相信別人，你要說出來讓我們聽聽看是不是，你到底要帶我們去哪裡。」

「尤其兩岸之間的問題，其實，台灣的未來兩岸（關係）不重要嗎？台灣的未來兩岸（關係）不重要嗎？絕對最重要，我們日子要過好過壞。當然這大家不要辯論這個，很多人提問題給我也問說這一定要怎樣怎樣。其實我們這些要選中華民國總統的這些所謂高層的人，應該很清楚。所以我希望大家不要騙來騙去遮來遮去很多話，其實我覺得應該大家正式來講，講給兩千三百萬人大家來了解。」

(中時電子報)