台南後壁黃家古厝音樂會今年邁入22年。(莊曜聰攝)

台南市長黃偉哲表示鄉親和支持者都樂於見到2人不期而遇。(莊曜聰攝)

在中秋節前後舉辦的後壁黃家古厝音樂會已經邁入第22年，今年將在14日舉行，除了固定班底新韻合唱團外，還有小提琴獨奏的蘇顯達老師、金曲歌后詹雅雯、歌手喬幼、沐妮悠等人，而且傳出蔡英文總統、前行政院長賴清德都將出席，如果消息確實，將是2人自民進黨總統初選後首度見面，會否成真也引發討論。

民進黨黨內初選後面對派系整合問題，一度傳出蔡賴間種下心結，賴清德初選後就偕妻子出國沉澱，回國後除了曾到棒球場替中華隊U12小將加油外很少有行程，相當低調，台南市長黃偉哲8月時曾說會盡力促成蔡賴會，讓2人能夠見面聊心情、談是非，但後來都沒有下文。

總統府國策顧問黃崑虎每年都會在中秋節前後舉辦黃家古厝音樂會，賴清德自從擔任台南市長後每年都不缺席，黃崑虎去年晚會中還宣布今年音樂會將頒給賴清德「全勤獎」，蔡英文也曾在2017年出席音樂會，當時的賴清德則是行政院長，2人當時就曾同台出席，互動熱絡。

據了解，蔡英文14日將到台南市參加民進黨立委參選人賴惠員和總統的溪北醫界後援會、畜牧相關產業後援會成立大會，再到鹽水護庇宮參拜，晚上參加黃家古厝音樂會；黃偉哲今天在參加南市首間實物銀行開幕時說，許多鄉親和支持者都盡力促成，期待2人能夠不期而遇，自然相會也不錯，但還不能確認蔡賴是否能夠上演「中秋團圓」。

(中時 )