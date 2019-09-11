主演《花千骨》、《楚喬傳》等夯劇爆紅的「陸劇女神」趙麗穎，去年10月份31歲生日當天貼出結婚證，宣布嫁給大9歲的「蘭陵王」馮紹峰，且是雙喜臨門，今年3月迎接兒子「泡泡」出世，光速升格人妻與人母，而她自婚前就全面停工，至今休息了整整一年的時間，讓粉絲非常想念，而她上個月已經復出，但還沒回到「主場」戲劇圈，如今事隔一個月，趙麗穎終於官宣回歸小螢幕，復出第一部戲搭檔的，是小10歲的「他」。

趙麗穎睽違戲劇圈一整年，終於在今天宣布好消息，一早改編自暢銷小說《有匪》的話題電視劇《有翡》在官方微博公開主演陣容，宣布女主角「周翡」是趙麗穎，確定了《有翡》將是女神完成人生大事後復出的首部作品。

至於是趙麗穎復出後的第一位搭檔？答案相當具話題性，就是男團UNIQ出身、演出《陳情令》爆紅的新生代男神王一博，他足足小了趙麗穎10歲，讓人很好奇兩人合作會擦出怎麼樣的火花，而趙麗穎跟王一博，之後也轉貼《有翡》官微的最新訊息，分別po文說道「翡來也」、「允在此」確認消息，引發網路上一片興奮的討論聲。

(中時電子報)