北市環保局稽查發現，金達創意有限公司的「英國Ciate夏緹Candy Cane House歡樂薑餅屋」違規過度包裝。（北市環保局提供）

北市環保局稽查發現，青草地食品有限公司的「快車肉乾經典小禮盒」違規過度包裝。（北市環保局提供）

北市環保局稽查發現，茶中文化股份有限公司的「發現、真時禮盒」違規過度包裝。（北市環保局提供）

北市環保局稽查發現，有莉芙萊股份有限公司的「紅帽子法蘭蘇禮盒」違規過度包裝。（北市環保局提供）

北市環保局稽查發現，麗嬰房股份有限公司的「nac nac草本呵護護膚禮盒」違規過度包裝。（北市環保局提供）

北市環保局稽查發現，寶僑家品股份有限公司的「歐蕾滋潤緊緻禮盒組」違規過度包裝。（北市環保局提供）

中秋節連假將至，各類型的禮盒紛紛上市，環保署發現，北市有17件禮盒疑似過度包裝，要求北市環保局稽查，經查確認7件違規，其中不乏有知名品牌「快車肉乾」、「紅帽子法蘭蘇禮盒」等，已依違反《資源回收再利用法》處3萬元至15萬元罰鍰。

環保局指出，為落實廢棄物源頭減量，自2006年7月公告實施「限制產品過度包裝」政策，管制產品為糕餅、加工食品、化妝品、酒類及電腦程式著作光碟等5大類禮盒，包裝體積比值均應小於1；化妝品、加工食品及酒類禮盒的包裝層數依規定應在2層以下，糕餅類及電腦程式著作光碟類禮盒應在3層以下。

環保局調查，此次查獲的7件違規，包括佳展生物科技股份有限公司（遠東生技早藍綠禮盒，體積比：1.66）、青草地食品有限公司（快車肉乾經典小禮盒，體積比：1.46）、茶中文化股份有限公司（發現、真時禮盒，體積比：1.51）、寶僑家品股份有限公司（歐蕾滋潤緊緻禮盒組，體積比：1.61）。

另外，還有金達創意有限公司（英國Ciate夏緹Candy Cane House歡樂薑餅屋，體積比：1.34）、麗嬰房股份有限公司（nac nac草本呵護護膚禮盒，體積比：1.51）；包裝層數不符3層以下規定，有莉芙萊股份有限公司（紅帽子法蘭蘇禮盒32枚裝，包裝層數：4層1），

環保局說，違規的7家業者，已被依違反《資源回收再利用法》第26條，處3萬至15萬元罰鍰；提醒民眾，選購中秋禮品時，不購買過度包裝產品，為環保盡心力。

(中時 )