國民黨2020總統提名人韓國瑜近期在新北造勢晚會上爆粗口，引來外界批評。對此，立場偏挺郭的資深媒體人黃創夏就表示，「韓國瑜市長名言，大家用心學」，如果某人當選總統了…他不多說，但用12字暗諷韓國瑜。

韓國瑜在8日的新北市三重區大造勢上，致詞表示，對於許多假民調和不實抹黑，他要大家不要相信，要全力支持國民黨和他(韓)，並在壓軸致詞時爆粗口嗆韓黑，讓全場數十萬支持者樂的大笑。

黃創夏今在臉書PO出一張圖，內容是一張，老師教學生識字的圖片，黑板寫著選總統造勢專用，「放馬過來、恁爸等你、他奶奶的」，並暗諷這些話「市長名言、大家用心學」。

部分網友對此留言表認同。「跨領域的閱讀素養題」、「韓國瑜正陶醉在能夠當總統的懷抱裡，顯露著自傲,仗勢,囂張」、「耍寶的不幸選上,這樣如何代表國家的水準」、「水快退乾了，快變成一條死魚」、「他奶奶的 市政墊底還有嘴臉說別人」、「愛說謊，愛唬爛，不守時的市井無賴，也妄想總統大位」、「韓郎妙計戲天下，教壞小孩又折兵！」。

但也有部分網友仍挺韓，「你忘了加上蔡英文的～X拎娘國防部，再加上去才能創造滿滿的台灣價值！」

(中時電子報)