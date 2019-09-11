反對修訂《逃犯條例》風波演變成連場衝突事件，警方多次在不同地區及港鐵站內以催淚彈驅散示威者。有化學工程師團隊研究發現，催淚彈的化學物質會在部分社區長時間殘留，例如上環衝突結束後逾21天仍可在該區找到具刺激性的化學物質，促請警方不應過量使用催淚彈，更應避免在室內地方使用，又要求政府部門進行化學物質環境污染檢測及徹底清潔受影響社區。

據港媒報導，團隊代表李浩基表示，約40名成員於上月18日及25日分別在金鐘、上環、西營盤、九龍灣、深水埗及荃灣採集約200個樣本，包括天橋基座、廣告牌等地點，以抹布收集塵埃樣本後再進行化驗。

結果發現大部分地區在衝突過後1日，仍有70％至80％催淚彈化學物質殘留。其中上月18日在上環海味街及皇后街採樣，距離7月21日的衝突已超過21天，但仍驗出有物質殘留；而深水埗部分地點包括民居，在衝突後事隔14天亦有化學物質殘留。另在荃灣採取的樣本發現，催淚彈會隨空氣擴散，最遠可在距離衝突地點250米的地方，仍發現有催淚彈化學物質，當中經過荃灣公園等公共地方，或影響小朋友及居民健康。

李直指，對有化學物質殘留長達14天以上感到擔心，而物質殘留時間與催淚彈施放地點、天氣、空氣是否流通有關，部分地點因空氣不流通及有遮蓋物，而令物質長時間殘留。

(中時 )