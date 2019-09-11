苑裡水坡里民於廠區外綁布條抗議。（巫靜婷攝）

有機肥料堆肥場長期飄散臭味，苑裡居民忍無可忍11日集結抗議。（巫靜婷攝）

水坡里民要求有機肥料堆肥場立即停工、撤出苑裡。（巫靜婷攝）

苑裡民眾表示不歡迎帶來汙染的工廠，要求環保局積極監督工廠空汙治理。（巫靜婷攝）

苗栗縣苑裡鎮水坡里1間農藝科技公司去年在苗栗設廠，今年3月起大量堆肥於廠區，廚餘車行經之路及工廠周遭留下濃烈惡臭味，有里民長期聞臭身體不適，不敢開門、開窗，嚴重影響生活品質，11日里民集結到工廠門口綁布條抗議，陳姓業者出面回應接受里民訴求，配合環保局限期於20日前改善。

該農藝科技公司先2015年在南投縣名間鄉新民村設廠，以收集農、畜廢棄物製成有機肥料販售為業，期間曾被村民檢舉達70次，遭南投縣環保局依法裁罰5次，並在去年駁回其營運展延許可至今；業者轉而到苗栗苑裡設廠，不過臭味問題未解，今年8月苗栗縣環保局稽查，判斷超過異味標準值，旋即開罰10萬元，並限期於9月20日前改善。

苑裡居民抗議堆肥場飄惡臭。(巫靜婷攝)

11日近百名里民集結於廠區外，高喊「黑心業者滾出苑裡、還我乾淨空氣」，並在廠區大門口綁上白布條抗議，水坡里長歐明城表示，因為地勢關係，臭味四散後不易散開，里民泡在臭味中，加上廚餘車開在街上，惡臭蔓延到山腳都聞得到，業者之前在南投設廠，遭當地居民抗議後就遷廠來苑裡。

陳姓業者最終步出廠區，隔著警方人牆道歉並與里民對談，他表示，廠區製作有機肥料有進行異味處理，設廠也都合法申請，強調工廠沒「黑白來」，接受居民的訴求會持續改善。

環保局空氣品質及噪音管制科科長林健智表示，該工廠為食品廠進行汙泥、殘渣的堆肥作業，有經過農委會同意收受，從早期1個月100噸到7、8月增長至500噸皆符合1個月1500噸的規定數量，但8月7日稽查時發現下風處有逸散情形，依據《空汙法》第32條開罰並限期改善，20日前若未改善不排除停止業者收受。

(中時 )