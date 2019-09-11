苗栗縣竹南頭份親子公園開工典禮

苗栗縣竹南頭份親子公園開工典禮

苗栗縣政府繼完成「貓裡喵」親子公園後，決定在苗北地區打造第二座大型親子公園，訂名竹南頭份親子公園，占地廣達2公頃，總工程款達3160萬元，內部將設計成9大主題，鑑於先前貓裡喵親子公園停車位不足問題，新公園將有3座停車場。11日上午在公園預定地舉行開工典禮，由縣長徐耀昌主持，他表示未來還要打造第3座大型親子公園，將選在海線通苑地區設立。

被選定成為竹南頭份親子公園的預定地，原為獅山多功能公園，早年此處是竹南鎮公墓，經過遷葬整建成為獅山多功能公園，但園內只有鋪植草坪及種植少量樹木，缺少相關設備，未能發揮公園休憩功能，因此，苗栗縣政府在計畫打造第2座親子公園時，獅山公園就成為首選地點。

新公園經過規畫，整個用地為2.06公頃，包括遊戲場0.75公頃，停車區0.25公頃，以及草坪面積0.2公頃，根據徐耀昌表示，當初縣政府在營造「貓裡喵」親子公園，原以為規畫車位足夠，但沒想到公園完成使用，受到鄉親極大歡迎，竟出現假日停車位一位難求的盛況，從今年1年啟用至今至突破10萬人次，因此，在規畫第2座親子公園時，特別規畫3座停車場，以滿足民眾需求。

新公園將設計成9大主題，包括火炎山地景溜滑梯、瓢蟲綠丘溜滑梯、戲沙區及沙桌、戲水池、攀爬塔等，還有包括磨菇廁所等景觀工程，並且會大量栽植樹木以備休息遮蔭。

開工典禮在11日上午在公園預定地舉行，預定地已經完成打樣標定，縣長徐耀昌在主持開工典禮時豪氣宣誓，未來將打造第3座大型親子公園，並選定在海線通苑地區，符合區域平衡發展。他並要求水利處全力趕工，要在明年農曆年前完成新公園啟用。

苗栗縣長徐耀昌11日上午主持竹南頭份親子公園開工典禮。〔謝明俊攝〕

竹南頭份親子公園規畫有9個主題遊樂設施。〔謝明俊攝〕

新公園預定地已完成放樣標定。〔謝明俊攝〕

(中時 )