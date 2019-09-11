大政治大爆卦-無色覺醒》城隍廟中秋起義？ 郭毀諾裂解藍營 遭貼不忠不義罵名？ 14:112019/09/11 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》城隍廟中秋起義? 郭毀諾裂解藍營 遭貼不忠不義罵名? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海集團前董事長郭台銘今上午6時前往新竹城隍廟，與台北市長柯文哲一同進行參拜活動，外界解讀是展現攜手合作打2020總統的決心。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #城隍廟 #郭台銘 #柯文哲 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 大政治大爆卦-無色覺醒》郭9／8退榮譽黨證誤會？郭辦9／17前答覆 蹭韓到最後？ 14:342019/09/07 政治 鬼門關了 城隍爺今晚夜巡抓漏網之魚 17:582019/09/07 社會 捉漏網之鬼 台南城隍爺夜巡 04:102019/09/08 地方新聞 警方護駕助神威夜巡 嘉義城隍贈加菜金致謝 16:462019/09/09 社會 霞海月老中秋開趴 揪團品酒、攀岩求姻緣 18:162019/09/10 生活 參選前戲？郭台銘、柯文哲明早同台參拜新竹城隍廟 21:152019/09/10 政治 郭柯再度同框新竹城隍廟上香 證實蔡壁如會去幫郭 06:082019/09/11 政治 參選？ 郭營：莫忘初衷即是為國為民 07:262019/09/11 政治 上百名記者凌晨卡位 郭、柯稱今天只是送禮拜拜 08:012019/09/11 政治 被讚挺韓始終如一 名嘴為這理由請託「郭柯趕快宣布參選好嗎」 12:162019/09/11 娛樂 政治熱門新聞 綠營要韓罷免自己 韓國瑜突然現身 - 政治 不演了？彭文正背書狂喊小英沒拿到博士學位！網嘆：GG - 政治 韓黑名嘴12字粗口嗆韓？這次網友看法竟一面倒！ - 政治 批丁守中？韓國瑜還原真相是... - 政治 藍軍志工團沉痛聲明！逼王辭不分區 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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