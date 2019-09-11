CTBC世界12強Mitsubishi Motors棒球錦標賽門票於9月10日中午12點整開賣，9月10日至12日每場限量5000張門票開放讓中國信託卡友優先購票，經過一天搶購後11月7日中日之戰已完售，11月5日及6日由中華出戰波多黎各、委內瑞拉以及中華隊三場套票之票券數量亦所剩不多。

9月13日中午12點起開放所有球迷於FamiTicket全網購票網及全家便利商店FamiPort機台購買，屆時中華隊各場次將釋出萬餘張票券，包含內野熱區、內野一般區、內野上層以及外野都還有保留數量。

中華隊三場賽事將分別贈送白、藍、紅三色贈品給所有入場的球迷，內野熱區發放Adidas提供的相信中華經典應援T，內野一般區及內野上層則由運動風尚品DAYONE贊助相信中華標語應援T，外野全區同樣是DAYONE贊助的相信中華標語應援毛巾，歡迎所有球迷踴躍購票進場為中華隊加油！

(中時電子報)