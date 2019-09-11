總獎金25萬美元（約787萬台幣）的WTA廣島女網賽今天持續熱戰，女單大會頭號種子、尋求衛冕冠軍的寶島一姐謝淑薇，在16強戰面對首次交手、世界排名123的澳籍港裔選手韓天遇（Priscilla Hon）陷入苦戰，第一盤差點吞下「甜甜圈」，不過小薇後兩盤也展現她的魔力，最終1：6、7：6（7：2）、7：5上演逆轉勝，笑納WTA生涯第500勝，晉級本賽最後8強。

首盤一上場謝淑薇瞬間連續兩個發球局被破，而韓天遇則是保帶破一口氣連搶5局，沒花多久時間就以6：1搶下一盤；次盤謝淑薇又是第1個發球局就失守，不過在局數0：2落後之際她找回狀態，連搶3局超車，不過韓天遇隨即保發追平局數，而接下來連續6局兩人都互相破發，6：6進入搶七局，謝淑薇在0：1之後連下4分站上領先，進而7：2拿下第二盤。

決勝第三盤前5局雙方互保，但韓天遇因為多一次保發，維持1局領先，但隨後連續4局都是互破，不過第10局謝淑薇總算成功保發並追平局數，第11局則是經過2個破發點努力後破了韓天遇發球局、取得局數6：5超前，並在自己的發球局克服0：30落後保發，打出漂亮的逆轉勝。

謝淑薇經過苦戰收下個人WTA巡迴賽生涯單打第500勝，而韓天遇則是無緣個人對世界前50名選手的首場勝利，也無法繼2017年首爾女網賽之後，再度打進WTA單站賽事單打最後8強。

WTA官網文章指出，謝淑薇要在廣島女網賽挑戰完成個人生涯首個2連霸，生涯擁有3座WTA巡迴賽女單冠軍的小薇，之前兩度挑戰衛冕都失利，一次是2013年吉隆坡女網賽輸給最後的亞軍瑪泰珂桑德絲（Bethanie Mattek-Sands）、止步8強，一次是2013年廣州女網賽8強賽飲恨最後的冠軍彭帥，就看這次在廣島是否有不一樣結局，而謝淑薇下一關對手是日本選手日比野菜緒，兩人過去交手過兩次，各1勝平手，去年奧克蘭女網賽小薇直落二獲勝。

(中時電子報)