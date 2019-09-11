雖然美陸貿易戰隨著雙方將於十月舉行談判讓彼此緊繃局勢稍緩，但兩國之間貿易糾紛仍層出不窮。美國商務部10日表示，發現大陸輸美瓷磚接受不公平補貼，將對這些商品徵收104%至222%的反補貼關稅，並估計對2018年價值約4.831億美元的瓷磚進口構成影響。

陸輸美的釉面陶瓷地板和牆磚，是家得寶（Home Depot）、羅威（Lowe's）和Floor & Decor等美國主要家居供應連鎖店的熱門商品。據路透社報導，8家美國瓷磚生產商遞交聯合請願書，宣稱利益受到傷害後，商務部5月開始對大陸瓷磚進口展開反補貼和反傾銷調查。上述瓷磚目前已在美國貿易代表署（USTR）對大陸啟動301條款的25%關稅處罰清單中。這項關稅稅率將於10月1日增至30%。

報導指出，儘管商務部目前尚未就反傾銷調查發布初步裁定，但表示已初步提議課徵127%至356%的反傾銷稅，並可施加在反補貼稅之上。商務部說，將對天古國際貿易有限公司（Temgoo International Trading Ltd）的瓷磚徵收222.24%的初步反補貼稅，所有其它大陸瓷磚出口商和生產商則為103.77%。

調查最終裁定預計將於2020年1月21日前後出爐。美國國際貿易委員會（USITC）也正在進行另一項調查，將釐清美國生產商是否受到大陸進口產品所害。

(中時電子報)