中選會今日宣布，將於明日(12日)發布2020年總統與立委選舉公告，並且張貼在國外之中華民國自由地區人民申請返國行使總統副總統選舉權登記公告，中選會主委李進勇將於明日10點在中選會主持記者會，親自說明並回答媒體提問。

記者向中選會詢問求證後，得知2020總統選舉相關時程如下：2019年9月12日 發布總統、副總統選舉公告；9月13日到17日 受理申請為總統、副總統選舉被連署人；9月18日 公告總統、副總統選舉被連署人；9月19日至11月2日 受理總統、副總統選舉連署書件；11月13日前公告總統、副總統選舉連署結果；11月14日公告總統、副總統與立法委員選舉候選人登記日期；11月18日至22日受理總統、副總統與立法委員選舉候選人登記；12月3日前 審定總統、副總統選舉候選人名單；12月9日 總統、副總統選舉候選人抽籤決定號次；12月13日 公告總統、副總統選舉候選人名單；2019年12月14日至2020年1月10日 辦理總統、副總統選舉候選人電視政見發表會；2020年1月11日投票、開票。

立委選舉部分，將於2019年11月8日發布立法委員選舉公告；11月14日公告總統、副總統與立法委員選舉候選人登記日期；11月18日至22日 受理總統、副總統與立法委員選舉候選人登記；12月13日前審定立法委員選舉候選人名單；12月18日區域、原住民立法委員選舉候選人抽籤決定號次、全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉候選人名單公告之政黨號次抽籤；12月31日公告立法委員選舉候選人名單；2020年1月1日至10日 辦理立法委員選舉候選人公辦政見發表會；1月11日 投票、開票。

(中時 )