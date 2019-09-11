鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲合作跡象越來越明朗，被問到郭台銘可能參選總統一事；蔡英文總統競選連任辦公室成員、中執委沈發惠今表示，對任何選情變化，都有在評估，但是「操之在我的部分，我們會努力，以我們既定節奏跟腳步，為守護台灣這一戰而努力」。

民進黨今召開中執會前，卓榮泰被問到剩下五個艱困選區提名時指出，本週沒有開提名策略小組，一切都在徵詢階段，下週一會開下次提名小組會議，送下週中執會決定，一定會處理剩下五個選區，「月圓的時候，人總是會團圓」，會用中秋節時來處理。

媒體追問，「大家會想要團圓？」卓說「會喔」；媒體再問，「國民黨好像不團圓？」卓榮泰表示，「祝福他們」。被問到但郭台銘就是不團圓？卓榮泰說，「他不接受祝福我們也沒有辦法」。

郭台銘參選，是否離「非韓家園」越來越近？卓表示，他還是比較喜歡「非核家園」；對於郭台銘參選有無評估總統選情？他說，個人動向完全無法做預測，必須等到人選底定後才能確定下階段選戰策略。

至於郭台銘與柯文哲合體，有無覺得離「非韓家園」越來越近？民進黨副秘書長林飛帆說，這部分還未正式宣布，就再看看。

(中時 )