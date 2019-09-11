以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天承諾，如果在17日的大選勝選連任，他將兼併約旦河西岸占領區的約旦河谷（Jordan Valley），此言一出引發激烈爭議。

巴勒斯坦旋即回應說，尼坦雅胡已粉碎所有和平的希望；尼坦雅胡的競爭對手也指控他在選前一週耍花招，爭取右翼民族主義者選票。

尼坦雅胡同時在電視演說時重申，如果連任，他打算兼併約旦河西岸較廣大地區的以色列屯墾區。

不過，他說，他會在與美國總統川普協調後採取行動。美國預計將在以色列選後，公布各界期待已久的和平方案。

以巴衝突長期以來都是國際外交的重點，然而，尼坦雅胡所提舉措，等於是在扼殺透過「兩國方案」解決雙邊衝突的所有希望。

尼坦雅胡演說時表示，「選後，以色列主權可以立即延伸到一個地方」，他身旁的架子擺著一張旦河谷地圖。

他說：「如果我獲得諸位以色列公民在採取這項行動上的明確授權…今日，我宣布我打算將以色列下屆政府組成後的主權延伸到約旦河谷與死海北部。」

巴勒斯坦高層官員艾希拉維（Hanan Ashrawi）表示，尼坦雅胡「不只摧毀兩國方案，還摧毀所有達成和平的機會」。艾希拉維稱這比「種族隔離」還糟。

約旦外交部長沙法迪（Ayman Safadi）警告，此舉將「把這個區域推向暴力」，並可能「扼殺整個和平進程」。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）批評尼坦雅胡這項承諾是「種族主義」。他在推特以英文和土耳其文寫道：「尼坦雅胡在選前傳達各種不合法、不正當與挑釁的訊息，這是具有種族主義的種族隔離心態。」

沙烏地新聞社（SPA）引述沙烏地阿拉伯王室說法報導，沙國譴責尼坦雅胡這番諾言是「危險升高以巴對立」，要求伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）57個成員國的外交部長召開緊急會議。

約旦河谷占約旦河西岸約1/3，以色列右翼政治人物一直將這個具戰略地區視為他們絕不撤離的領土一部分，是為以色列東部邊界。

以色列屯墾區位於約旦河西岸C區，C區約占西岸的6成，包括約旦河谷大部分地區。

(中央社)